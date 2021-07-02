高雄2日重回「嘉玲」行列，但有新北確診個案在染疫後有高雄足跡，經過初步疫調發現，案14805曾於6月16日從新北南下回到美濃婆家，待至20日返回新北，27日宣布確診，高雄共匡列32位相關接觸者，目前12人快篩、8人PCR皆採陰性，其他人仍在等待採檢結果出爐。

衛生局疫調顯示，案14805是新北40多歲女性，曾在6月13日出現喉嚨痛症狀，16日南下回到美濃婆家，18日到診所就醫，當時並未採檢、通報，20日回到新北市，27日因其他個案確診，她被匡列為相關接觸者，到醫院採檢後確診，並於7月1日接獲新北轉介通知，高市府緊急匡列32位相關接觸者。

高市府衛生局指出，案14805曾於6月18日上午9時20分至30分到美濃區農會超市，並於6月18上午9時30分至40分、19日中午12時05分至15分到7-11月光山門市，雖然在美濃活動單純，但正值剛發病不久、傳染力相當高的階段，若有相同足跡的民眾，應與相關單位聯繫安排採檢。