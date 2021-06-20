連日來雨勢挹注，日月潭水位回升，今（20）日蓄水量已突破9成，距離滿水位只剩1.56公尺，網友發現，原本因缺水裸露的「九蛙疊像」再度沒入水中，不過潭中的「惡霸」魚虎也開始橫行。

根據水利署網站最新資料，截至20日傍晚18時，日月潭水庫目前水位746.92公尺，距離滿水位748.48公尺，只剩1.56公尺，有效蓄水量11560.2萬立方公尺，蓄水率90.27%，今日進水量370.14萬立方公尺，昨日水量上升2.66%。

網友在臉書PO照表示，日月潭水位上升後，潭中「惡霸」魚虎又開始橫行。(圖/截自臉書粉專 日月潭一等高)

隨著日月潭水位回升，有網友發現，日前因水位下降而露出水面的「九蛙疊像」已一隻一隻的再度沒入水中，目前至少已經有4隻不見了，剩下5隻蛙探出水面，日月潭國家風景區管理處預估，今晚或明晨就能達到滿水位狀態。

此外，還有網友在臉書粉專《日月潭一等高》PO照表示，水位上升後，潭中「惡霸」魚虎又開始橫行。網友指出，魚虎是長期抗敵、外來魚害，一定要滅了牠，否則又要開始繁殖，最恐怖的是繁殖快、長得也快，會吃光潭中所有的魚，破獲水中生態，還會捕食鳥類，呼籲有關單位應加強防治。