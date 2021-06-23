曾文烏山頭蓄水量超越去年同期。（水利署網站截圖）

受滯留鋒面影響，台南曾文水庫、烏山頭水庫集水區持續降雨，今日凌晨兩水庫蓄水量合計來到2.48億噸，終於超越去年同期的2.38億噸，中央氣象局長鄭明典也在臉書報喜「終於，超越去年！真是好不容易！」。

在幾波滯留梅雨鋒面伴隨西南風的影響下，台灣南部自6月以來常有陣雨，南化水庫受惠於降雨及越域引水，20日下午滿庫溢流；曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量至晚間8點也來到2.64億噸。

據水利署水情資料顯示，在山區持續降雨加持下，曾文水庫蓄水率到晚間已經突破4成，水位來到211.32公尺，蓄水量2億552萬噸；烏山頭水庫蓄水率74.64％，水位56.01公尺，蓄水量5865萬噸。

至於庫容只有1173萬噸的白河水庫，在集水區持續降雨入帳後，蓄水量也有1018萬噸，蓄水率86.79％。

由於台南水情好轉，中央昨日宣布嘉南二期稻作第1至4組三年二作區7月12日先行供灌，第5至6組雙期作區供灌視水情情況再議，有農友樂觀表示，若陣雨可持續下去，供灌可期。

中央氣象局長鄭明典今日中午也在臉書報喜「終於，超越去年！真是好不容易！很艱難的一次抗旱，水利署的朋友辛苦了！」網友也留言，感謝老天爺賞雨。