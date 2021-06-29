日股周二收跌；傳染力極強的Delta病毒的爆發，引發人們對全球經濟復甦的擔憂。
周二日經225指數收跌235.41點或0.81%，為28812.61點。東證一部指數跌16.19點或0.82%，為1949.48點。投資人正在出售周期性股票。
那斯達克和標普500隔夜創歷史新高，臉書和亞馬遜等大型科技股領漲。
新冠變種病毒引發人們的擔憂，日本經濟前景堪憂，因為日本即將舉辦奧運，而傳染病對奧運的影響，仍不得而知。兩名來到東京的運動員被檢測出陽性感染。
傳染病打擊了鋼鐵製造商等周期性股票，新日鐵跌3.8%。
百貨連鎖公司高島屋跌4,7%；競爭對手三越跌3.2%。
石油探勘公司Inpex跌4.7%；市場擔憂燃料需求下跌，導致油價一夜之間下跌。
下跌個股與上漲的比例為四比一。
休閒服飾連鎖商島村(Shimamura)上漲4.8%；該公司公布3~5月回復獲利，優於去年同期的虧損。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。