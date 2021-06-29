日股周二收跌；傳染力極強的Delta病毒的爆發，引發人們對全球經濟復甦的擔憂。

周二日經225指數收跌235.41點或0.81%，為28812.61點。東證一部指數跌16.19點或0.82%，為1949.48點。投資人正在出售周期性股票。

那斯達克和標普500隔夜創歷史新高，臉書和亞馬遜等大型科技股領漲。

新冠變種病毒引發人們的擔憂，日本經濟前景堪憂，因為日本即將舉辦奧運，而傳染病對奧運的影響，仍不得而知。兩名來到東京的運動員被檢測出陽性感染。

傳染病打擊了鋼鐵製造商等周期性股票，新日鐵跌3.8%。

百貨連鎖公司高島屋跌4,7%；競爭對手三越跌3.2%。

石油探勘公司Inpex跌4.7%；市場擔憂燃料需求下跌，導致油價一夜之間下跌。

下跌個股與上漲的比例為四比一。

休閒服飾連鎖商島村(Shimamura)上漲4.8%；該公司公布3~5月回復獲利，優於去年同期的虧損。