雲林湖山水庫今天中午12點重新抵達滿水位211.5公尺！距離上一次滿水位約8個月，目前仍在表面張力狀態，估計還要上升幾公分才會溢流。湖山水庫管理中心今天上午10點已發布放流警報，提醒下游在河道上工作者要撤離。

湖山水庫5月30日水位降到今年最低點189公尺，蓄水率29％，此後一路回升，這幾天連日豪大雨挹注，到昨天蓄滿97％，今天中午蓄滿100％，水位高程是211.5公尺，滿庫5085萬公噸。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，今天中午左右儀表板顯示蓄滿，表面張力約還需維持1個小時左右才會從溢流口溢出。

李炎任表示，湖山水庫目前仍從上游南投縣桶頭攔河堰以每秒20公噸的速率取水，抵達滿水位後，視情況停止進水，經濟部22日舉行抗旱會議，水情警示燈號恢復藍燈。

湖山水庫自2016年分三階段蓄水以來，2019年6月25日首次抵達滿水位溢流。2020年7月9日再抵滿水位維持到10月30日，此後一路下降至蓄水量最低、今年5月30日的29％

湖山水庫每日供應自來水公司22萬公噸原水，今年旱災嚴重，一度減降為15.5萬公噸；雲林縣每日用水量26萬公噸，不足之處由集集攔河堰、地下水聯合供水。