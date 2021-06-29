台驊公告參與陽明現增 額度不超過10億元 19:432021/06/29 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨代業者台驊（2636）今（29）日發布重訊，董事會決議參與認購陽明海運（2609）現金增資發行新股，以不超過10億元的額度，直接投資。 陽明本次現金增資3億股，保留一成給員工認購，其餘九成採取詢圈的方式辦理。 台驊將以公司帳上自有資金支應，投資目的主要有兩個，一是維持良好供應商關係，二是財務性投資目的。 此前，台驊持有陽明19100張股票。陽明今日股價166元持平。 民間參與公共建設規模破2000億元 高雄推案量6都之最 《金融》臺銀主辦文曄聯貸 超額認購最終以120億元結案 #台驊 #陽明 #額度 #認購 #現金增資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台驊「反向加碼」船票 董事會通過10億額度認購陽明現增 16:082021/06/29 財經 《集中市場》外資轉賣超146億元 台股創高難守近收平 15:072021/06/29 財經 國際資訊奧賽我國獲1金3銀 國際排名第5 11:192021/06/29 生活 陸產CPU第一股龍芯中科 科創板IPO獲受理將集資35.12億 11:212021/06/29 財經 台積2奈米新廠恐難落腳 南科橋頭園區 環評再卡關 04:102021/06/29 財經要聞 台股連七紅 新台幣小升0.2分 16:202021/06/29 財經 試管嬰兒補助7月起不排富 產檢次數項目再升級 13:042021/06/29 健康 《金融股》新南向再下一城 台新銀泰國曼谷辦事處開業 11:432021/06/29 財經 52檔台股基金淨值創新高 近20萬投資人笑呵呵 17:392021/06/29 財經 台積電男友過勞「下班像廢人」 女友為1原因提分手引論戰 14:282021/06/29 社會 保單紓困將起跑 壽險憂爆量 04:102021/06/29 財經要聞 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 美房市狂燒 崩盤危機近了？ Fed官員齊警告老大收手 - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 《經濟》紓困4.0加碼 1095萬戶獲減收優惠 - 財經 - 時報資訊 跟台積電差距多大？ 中芯CEO趙海軍喊話：能與任何公司比較 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。