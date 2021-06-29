貨代業者台驊（2636）今（29）日發布重訊，董事會決議參與認購陽明海運（2609）現金增資發行新股，以不超過10億元的額度，直接投資。

陽明本次現金增資3億股，保留一成給員工認購，其餘九成採取詢圈的方式辦理。

台驊將以公司帳上自有資金支應，投資目的主要有兩個，一是維持良好供應商關係，二是財務性投資目的。

此前，台驊持有陽明19100張股票。陽明今日股價166元持平。