不銹鋼龍頭廠燁聯(9957)開出7月份內外銷盤價，其中內銷價格部份縮小漲幅，包括304系列產品每公噸調漲2000元，430系列產品維持平盤，316系列合金產品附價每公噸大漲5000元。外銷價格部份，304系列產品每公噸漲50～150美元，430系列產品每公噸漲100美元，316系列產品附價每公噸漲200美元。燁聯表示，為了照顧國內下游廠商，才決定縮小漲幅。