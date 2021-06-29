燁聯照顧下游 7月份內銷盤價縮小漲幅 15:112021/06/29 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯(9957)開出7月份內外銷盤價，其中內銷價格部份縮小漲幅，包括304系列產品每公噸調漲2000元，430系列產品維持平盤，316系列合金產品附價每公噸大漲5000元。外銷價格部份，304系列產品每公噸漲50～150美元，430系列產品每公噸漲100美元，316系列產品附價每公噸漲200美元。燁聯表示，為了照顧國內下游廠商，才決定縮小漲幅。 陸穩物價 轉盯農資商品 台股創新高17713點驚鴻一瞥 收盤小漲7點 萬海翻黑 #燁聯 #縮小 #漲幅 #每公噸漲 #照顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興廢鋼、鋼筋各漲300元 04:102021/06/29 財經要聞 不鏽鋼報價再漲 華新股價上揚 11:402021/06/29 財經 《鋼鐵股》官田鋼7月盤價續漲 Q3營收給力 14:332021/06/29 財經 《日股》擔心Delta變種病毒 日經兩萬九又飛了 12:172021/06/29 財經 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 《鋼鐵股》不鏽鋼價7月續看漲 彰源、運錩續攻高 11:092021/06/29 財經 《鋼鐵股》業內外皆美 燁輝拚逐季向上 13:082021/06/29 財經 試管嬰兒補助7月起不排富 產檢次數項目再升級 13:042021/06/29 健康 1分鐘讀財經》需求強勁、庫存過低 8吋矽晶圓下半年看漲10％ 08:262021/06/29 財經 中金：大宗物資中下游 將掀補漲 04:102021/06/29 全球財經 《生醫股》糖尿病足新藥在台開賣 合一歡呼 09:272021/06/29 財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 保單紓困將起跑 壽險憂爆量 - 財經要聞 - 工商時報 三星想打敗台積電不挺？ 南韓半導體2年擺脫日本超失敗 - 財經 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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