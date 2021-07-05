觀望氣氛濃，上周五歐美原油期貨漲跌互見；石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，上周舉行討論會議，然而阿拉伯聯合大公國，期盼提高產量配額，令意見產生分歧，而部長級會議也將延遲於本周再次召開。

此外，分析師認為原油市場持續呈現供不應求狀態，即使產量小幅增加，也趕不上需求的上升速度；美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，上周石油與天然氣鑽井數量增加5座來到475座，亦是衡量未來產量的指標之一。令市場觀望氣氛濃厚，油價收盤錯綜；其中美國原油跌幅0.1%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.07美元，報每桶75.16美元；8月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.18美元；8月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.30美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.33美元，報每桶76.17美元。(商品行情網)