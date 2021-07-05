《國際油價》原油亞洲電子盤下跌 10:522021/07/05 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，原於會議初步決定今年8月至12月，增加約200萬桶/日的產量，然而內部存在分歧，談判於本周繼續，引發盤中賣壓出籠；周一(7/5)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.15美元，報每桶75.01美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.40美元，報每桶75.77美元。(商品行情網) 《電子零件》南電6月、Q2營收雙升 齊創歷史新高 《國際經濟》日6月服務業PMI 連17個月萎靡 #報每桶 #下跌 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》台股3分天下 電子2優出頭(倫元投顧提供) 07:452021/07/05 財經 美股四大指數齊漲 台股早盤衝新高 09:202021/07/05 財經 《國際社會》新變種Delta＋肆虐 亞洲人人自危 09:272021/07/05 財經 滴滴出行App 遭陸勒令下架 04:102021/07/05 全球財經 《國際金融》IPO持續發燒 華爾街大行爽賺逾6.5億美元 10:012021/07/05 財經 涉違規蒐集個資 滴滴App遭下架 04:102021/07/05 焦點新聞 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨漲跌互見 10:012021/07/05 財經 散戶超瘋航運 刷爆2大熱門網站 網嗨喊「看好了世界」 10:312021/07/05 財經 《期貨》三大期指齊揚 7月台指期漲106點 09:102021/07/05 財經 《國際經濟》美就業復甦強勁但失衡仍在 聯準會動向成焦點(3-2) 09:102021/07/05 財經 台股七月天 專家齊看好攻堅萬八 04:102021/07/05 財經要聞 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 這3檔下一波多頭爆點浮現 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 高通強勢回歸 台積旺爆 - 財經要聞 - 工商時報 長榮挑戰五哥 萬海追趕陽明 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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