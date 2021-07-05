石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，原於會議初步決定今年8月至12月，增加約200萬桶/日的產量，然而內部存在分歧，談判於本周繼續，引發盤中賣壓出籠；周一(7/5)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.15美元，報每桶75.01美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.40美元，報每桶75.77美元。(商品行情網)