男子黃焌柚與張姓珠寶商合夥做天珠生意，黃男除將「天地眼中眼」天珠出售後將所得占為己有，還找友人李政達等人佯購天珠，將張男誘騙出來後刺殺32刀致死，再搶走價值千萬元的14顆天珠。一審依強盜殺人罪判黃男、李男死刑。黃、李2人不服上訴，台中高分院審理後認定，2人仍有教化遷善可能，改判黃焌柚、李政達無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

另5名同夥一審分判無期至4月不等徒刑，經上訴後維持原判決。

二審合議庭審酌，黃、李兩嫌犯案具有相當程度的計劃性，意圖奪取被害人的天珠，犯罪手法雖殘暴，尚未達於極度殘虐、執拗程度，並考量黃、李前科與家庭狀況尚屬正常，無從認其等係窮兇極惡之徒或有暴力犯罪習慣，若施以最長期監禁、教化，尚非全無教化遷善可能。因此改判黃、李無期徒刑，褫奪公權終身。

根據一審判決書指出，40歲黃男在2018年4月間，將合夥共有的「天地眼中眼」天珠出售，得款人民幣38萬元也被歸為己有。張男追討「天地眼中眼」未果，並在得知被變賣後心生不滿，對外宣稱他才是「天地眼中眼」所有人，兩人產生嫌隙。

黃男因涉《銀行法》案在法院審理，需籌措律師費，2019年11月初找上有債務在身的26歲友人李政達謀議殺害張男、搶奪天珠。李政達找來邱姓友人，再以3萬元代價輾轉找來李之楷、洪姓男子及蔡信佑等加入。李男等人多次到張男住處附近埋伏，後以購買天珠為由，將張男誘騙到茶館停車場見面。

同年11月25日，李政達、李之楷及蔡信佑等3人抵約定停車場，見張男到場，李之楷即向前追毆，並與蔡信佑抓住張男雙手，由李政達持摺疊刀刺殺張男頭頸部32刀，搶走所攜帶價值1042萬元的14顆天珠，並將倒地不支的張男扛上車，載去埋屍。

警方獲報後循線在霧峰山區逮捕李男等3人，並將張男送醫急救，但仍傷重不治。警方循線逮捕黃男，但黃男否認主使犯案，還辯稱「一切都是開玩笑」。