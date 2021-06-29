美利達（9914）去年每股大賺13.36元，29日董事會通過每股配發7元股息，訂8/5為除息交易日，8/25為股息發放日。

全球自行車需求依然強勁，歐系外資指出，美利達在手訂單已看到2022年下半年，然因近期貨櫃塞港問題影響，因而下修第二季獲利預估5-6％，但因疫情贊助費用降低及產品售價調高下，可望支撐全年獲利表現，維持美利達目標價440元。美利達今日收盤價314元，小跌3元。

美利達受船期影響，截至5月底等待出口的整車、滯留庫存仍逾新台幣7億元，而在需求持續暢旺下，目前訂單能見度看到明年9月。美利達前五月合併營收127.86億元，年增28.70％；第一季大賺3.86元，年增145％，創下歷史同期新高。

台灣自行車產業出口現況，目前普遍受到缺櫃等問題影響有所遞延，法人認為只是短暫現象，加上全球自行車與電動自行車的需求持續暢旺，低庫存現象仍然存在，將支撐後續的成長動能，對美利達今、明兩年的業績展望依舊樂觀。