證交所表示，明（6）日計有宏泰（1612）、聯發科（2454）、碩天（3617）、全宇生技-KY（4148）等4檔股票除息交易，其中，聯發科發行市值將減少約588億元，占發行量加權股價指數約19.33點，前述4檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約19.62點。

證交所表示，證交所每日收盤後也編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。