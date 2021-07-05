聯發科6日除息37元 指數蒸發19.33點 18:292021/07/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，明（6）日計有宏泰（1612）、聯發科（2454）、碩天（3617）、全宇生技-KY（4148）等4檔股票除息交易，其中，聯發科發行市值將減少約588億元，占發行量加權股價指數約19.33點，前述4檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約19.62點。 證交所表示，證交所每日收盤後也編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。 #聯發科 #全宇生技-KY #宏泰 #碩天 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 遠不及一線大廠標準？ 韓媒爆料三星5奈米良率出大包 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 航運股暴漲情節激似這1檔 內行揭黑暗內幕：最後只剩散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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