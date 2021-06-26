伊達邵管制入口上午車輛較上週稀疏，不再長時間大排長龍。（日月潭國家風景區管理處提供）

日月潭國家風景區管理處人員於碼頭加強防疫宣導。（日月潭國家風景區管理處提供）

日月潭四週都禁止停車。（日月潭國家風景區管理處提供）

日月潭國家風景區管理處上午發新聞稿公開澄清。（日月潭國家風景區管理處提供）

南投日月潭從端午節連假開始，每逢假日就會湧現車潮，遊客悶太久爭著到日月潭遊玩，引起當地居民憂心，伊達邵社區防疫站於臉書粉專呼籲，越在倒數越要守住，不要防守最後潰堤；日月潭國家風景區管理處強調，今天部分媒體報導的車流湧現影像與該處上午在伊達邵管制入口車輛稀疏的現況有所不同。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭水位回升後，往日美景也回復，但目前疫情仍嚴峻，呼籲民眾多待在家裡，不要出遊，以免疫情擴散，日月潭的美景一直都在，待疫情解封後再歡迎來日月潭賞景遊玩。

配合疫情三級警戒，目前日月潭各碼頭、景點及遊客中心都已封閉，大部分商家、停車場、步道、公廁等也都已關閉，本處各景點巡查人員也持續勸離遊客，如有群聚狀況則通報警察到場取締處理。

風管處指出，今日部分媒體報導的車流湧現影像與該處上午在伊達邵管制入口車輛稀疏的現況有所不同。日月潭當地的部落居民也很擔心，疫情期間外來的遊客能不能一起跟部落遵守防疫措施，減少不必要的移動、不群聚、注意個人衛生。南投縣政府觀光處長陳志賢說，部分時段車潮可能是住家或居民採買回來。

風管處強調，為讓大家能更快回到日月潭，讓疫情能得到控制，伊達邵當地居民自主設置防疫檢查站，無論烈日高照或傾盆大雨，都有人一輛一輛的把車子攔下來量測體溫，大家都很辛苦。呼籲日月潭一直都在，請民眾配合防疫政策，多待在家，待疫情解封後再出遊，一起守護台灣。