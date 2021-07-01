日月潭4月水位下降時，日管處委由民間清除廢棄物，清出魚網、鐵桶及防撞輪胎等大型垃圾高達16噸。（摘自再發現。動感日月潭粉絲專頁／盧金足南投傳真）

台灣知名旅遊地標日月潭，在疫情爆發前，每年遊客高達7、800萬人，從去年疫情嚴峻開始，國際客到訪客源銳減，現在防疫三級警戒期，日管處全面巡檢各碼頭受損狀況，包括水社、伊達邵、玄光、朝霧碼頭關閉後進行設施檢修與整建工程，期能在疫情三級警戒解封後，各公有碼頭可維持正常運作。

日月潭水位終於回升，但周邊步道、碼頭的垃圾也跟著浮現，日月潭國家風景區管理處之前趁乾旱期清除廢棄物，清出魚網、鐵桶及防撞輪胎等大型垃圾高達16噸，現在滿水位撈出更多寶特瓶、保麗龍，預期花兩周時間整理，呼籲民眾再忍耐一下，等解封後再來，美景會一直在這裡。

日月潭風景區管理處副處長廖錫標表示，疫情爆發前，日月潭每年遊客高達7、800萬人，疫情嚴峻，以往很多國際客到訪，客源銳減，因應水位回升，日管處全面巡檢各碼頭受損狀況，包括水社、伊達邵、玄光、朝霧碼頭關閉後進行設施檢修與整建工程，期能在疫情三級警戒解封後，各公有碼頭可維持正常運作。

日管處巡檢各碼頭及自行車步道邊水域環境，發現有垃圾堆積展開馬上打撈清潔作業，為維持日月潭優美旅遊環境，委由民間以浮排船清理，1周來已清除許多浮筒、寶特瓶、保麗龍等垃圾，美麗日月潭飄著人為的廢棄物，民眾乘船遊湖時，隨手丟棄的垃圾，讓千姿百態的水面受影響。

潭底的垃圾五花八門，有人即曾在乾旱湖底撿到沈入湖底許久的手機，日管處說，今年4月委由民間業者清理時，撈出廢棄物包括鐵桶、輪胎、魚網，總共清出16噸的廢棄物。

廖錫標指出，從上周開始清理，預計要花兩周將廢棄物全撈起來，呼籲民眾解封之後再來也不遲，勿亂丟垃圾對日月潭造成汙染，破壞湖光水色的景觀，一起守護美麗的日月潭。