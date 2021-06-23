封測廠超豐(2441)月初雖遭逢移工群聚染疫逆風干擾，使2021年6月營收及產量略受影響，但公司並未停工，且市場需求仍遠大於供給，使公司訂單持續滿載、維持良好能見度，投顧法人仍對今年業績正面看待，預期營收及獲利仍可望顯著成長。

超豐股價5月中下探59.6元波段低點後止跌回升，6月初雖受染疫逆風短暫干擾，但隨後再度回穩向上，今日開高後震盪走高，在買盤敲進下放量勁揚7.69％至84元，再創上市以來新高價，早盤維持逾5.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人本周迄今買超達1332張。

超豐5月自結營收16.33億元，月增2.62％、年增達32.06％，連3月改寫新高。累計前5月營收74.4億元、年增達31.27％，續創同期新高。首季稅後淨利9.3億元，季增達25.32％、年增達70.95％，連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.64元亦創歷史次高。

雖然超豐6月初捲入苗栗電子廠移工群聚染疫風暴，歷時3天對全體員工進行普篩，期間部份生產暫停及部分員工須居家隔離，生產人力減少估影響6月產量減少約10％，將待疫情控制後以增產及提高生產效率方式彌補。

投顧法人認為，超豐6月營收雖略受影響，但第二季營收仍有機會較首季續揚、再創新高，因封裝業務對超豐營收貢獻達逾8成，後續可透過增加產能及提高生產效率彌補。由於公司並未停工，且訂單持續滿載、能見度達第三季，對今年業績仍正面看待。

投顧法人表示，超豐現有設備稼動率維持95～99％的近滿載水位，現有產能滿載且需求遠大於供給，尚需一段時間消化，訂單能見度高、上游8吋晶圓廠稼動率滿載及價格上揚，將持續帶動超豐今年獲利向上，全年營收及獲利均可望創高。

為緩解產能吃緊狀況，超豐今年除持續增購設備外，並將興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，增加傳統導線架封測產能，因應未來成長所需，預計明年6月前完工、力拚第三季前後投產，進一步增添營運中長期成長動能。