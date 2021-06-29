封測廠矽格(6257)受惠需求暢旺及併購效益挹注，法人看好2021年6月及第二季營收將同步創高，且產能已滿載至年底，成長動能持續看旺。矽格股價5月中迄今穩步走升，今（29）日開高後持穩盤上，終場小漲0.18％、收於56元，創2004年3月初以來近17年4月新高。

矽格5月自結合併營收14.08億元，月增4.31％、年增達46.71％，連2月改寫次高。累計前5月合併營收62.62億元、年增達34.94％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利5.57億元，季增達15.11％、年增達65.52％，每股盈餘（EPS）1.27元，雙創歷史新高。

投顧法人指出，矽格稼動率達約80～85％的實務近滿載水位，隨著首季投資擴產及併入台灣聯測效益顯現，5月營收雖受2次全國分區停電影響而略低於預期，但預期6月營收仍可望持續走升，有望帶動第二季營收季增逾2成、同步改寫新高。

面對苗栗電子廠爆發群聚染疫風暴，矽格為確保員工健康及工作環境安全，已在6月初針對竹東2個廠區及湖口2個廠區的643名外籍員工展開預防性快篩，所幸結果均為陰性。公司將持續強化防疫，確保公司營運不受疫情影響。

矽格董事長黃興陽表示，今年致力先儲備充足資金，維持安全現金流量，並開拓公司競爭力，強化具規模優勢產線、擴大具差異性產線並審慎擴充，保持設備較高稼動率。在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，對今年銷售數量及營收表現仍審慎樂觀。

法人表示，受惠5G手機、WiFi 6晶片等測試訂單暢旺，矽格第三季訂單排程目前均已確定，產能將滿載至年底，由於下半年產能擴增有限，客戶已開始洽談明年訂單及產能配置，且測試價格仍有調漲空間，看好矽格營運動能將持續暢旺至明年上半年。