(09:40更新)台股今(29日)指數創下17713點的歷史新高後，賣壓湧現，9點35分過後，大盤指數由紅翻黑，觸及17568.29點，下跌22.68點，早盤股價創高的長榮、陽明股價也反轉下跌，9點40分，指數又再次翻回平盤之上，目前在平盤上下遊走。

美股那斯達克指數、標普500指數周一雙雙創下歷史新高，台股今(29日)開盤以17621.15點、上漲30.18點開出後，指數迅速攀升至17713.24點，突破4月29日收盤創下的17709點，創下歷史新高，指數上漲逾百點，台積電開盤598元，上漲8元，貨櫃三雄也持續走高，萬海股價在站上300元後持續創高到323元。

台股在台積電領軍下，聯電開盤也上漲0.7元，以53.3元開出，聯發科開在942元，上漲7元，大立光開在3070元，上漲20元，股王矽力-KY開在3690元，上漲40元，航運股續強，志信開盤不久即攻上漲停，長榮早盤也創184元的新高，陽明則創173元的新高。

美股周一(28日)在科技股走升帶動下，那斯達克指數、標普500指數雙雙創下歷史新高，那斯達克指數以14500.5點作收，上漲140.1點(或0.98%)，標普500指數上漲9.91點(或0.23%)，收在4290.61點，費城半導體指數收盤也上漲81.7點(或2.52%)，收在3323.1點，僅道瓊工業指數下跌150.57點(或0.44%)，收在34283.27點。台積電ADR收盤上漲2.64%，聯電ADR則上漲0.74%。

台股28日開高震盪，終場加權指數收在17590點的史上收盤次高，上漲87.98點，成交值4406億元，統計三大法人合計買超55.7億元，其中，外資及陸資買超52.49億元，自營商買超買超20.74億元，投信則是賣超17.53億元。