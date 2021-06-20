中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今（２０）日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，南投、雲林至臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今（２０）日西南風影響，臺灣南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明（２１）日鋒面接近及西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率；苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖、金門易有８至９級強陣風，請注意。