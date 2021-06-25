大內青果集貨場25日開市，區長李義隆（左二）與公所同仁祈求開市順利。（大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒第3級延長至7月12日，原本預計28日開市的台南大內青果集貨場，因為果農陳情芒果銷路不好，不僅不延後開市，反而提前至25日開放擺攤，首日雖然擺攤農友不到10人，消費者也僅10多人，但也肯定公所聽到農友心聲，開放場地供擺攤。

台南大內區芒果種植面積約323公頃，去年產量達3206公噸，排名全台南第4，大內轄內地形因以山坡地居多，且白堊地種出來的芒果果實雖偏小，但果肉口感香甜Q彈，受到不少消費者喜愛，每年大內青果集貨場開賣也有許多遊客會專程前往選購。

擺攤果農表示，大內區有貨車的果農，大部分會把芒果載去玉井青果市場，少部分果農沒時間或沒人可開車載貨時，則會騎摩托車就近載芒果到大內青果集貨場擺攤，去年疫情不嚴重，芒果季每天大約有還有30攤，假日時更多；今年受疫情影響，一趟車老遠載去玉井，賣不完又載回來，不如就近在大內擺攤。

大內區區長李義隆表示，大內青果集貨場今年受疫情影響延於至6月25日開市，為期約2個月，開放時間從上午7時至下午3時30分，提供果農銷售大內芒果、農產等，歡迎遊客趁鮮品嘗採購，公所也力推產品溯源，讓消費者權益更有保障。

李義隆表示，防疫期間入場配合中央防疫政策實施實聯制、QR Code場域掃描機制、噴酒精、戴口罩，且採單一入口人流控制，保持社交距離，以確保市場內交易環境安全，降低疫情傳染風險。

此外，大內酪梨早生種雖已開始採收，但因日前接連的梅雨，讓部分已套袋的酪梨有些落果情況，果農表示，接下來一個月是關鍵期，只要天氣風調雨順，還是有機會可以大豐收。