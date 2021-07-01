搶父親節孝親感恩商機， 85度C以「超能老爸」為主題，推出四款造型蛋糕和一款隱藏限量版「紳士老爹」千層蛋糕，其中四款造型蛋糕包括8吋「萬能老爸」蛋糕，6吋「小白球戀曲」帶老爸來到超擬真高爾夫球場一桿進洞。另有為喜歡賽車或登山的爸爸獻上「王者之風」和「攻頂之路」，不同造型與口感。7/1到8/5預購主題蛋糕，即享85折優惠，7/1-8/8日85Cafe App註冊會員購買主題蛋糕，可再抽獎活動檔期間全台預計4.2個主題蛋糕。

85度C今年針對喜愛千層蛋糕的老爸，特別推出7吋隱藏版蛋糕「紳士老爹」，僅開放7/1日起至7/25日限定門市預購，8/6日至8/8日在預購門市取貨，限量100個，售價880元。

「紳士老爹」7吋千層蛋糕，片片薄透如紙的手工蛋皮，抹上濃郁滑順的卡士達醬層層堆疊，內層還有紮實飽滿的芒果凍，增添酸香氣息與輕盈口感，完美保留芒果獨特的水果芬香，一整個充滿盛夏的風味。

此次熱門主題款8吋「萬能老爸」，不管是蛋糕上的板手還是鐵鎚，各種維修工具，在老爸面前都算得心應手，雖說老爸不是萬能，但沒爸萬萬不能。雙起士慕司包覆著香濃的巧克力戚風蛋糕，內餡搭配著由85度C咖啡豆所做成的拿鐵奶凍和蜜核桃，吃起來口感豐富不膩口，祝全天下的老爸們父親節快樂。

6吋「小白球戀曲」造型是綠草如茵的高爾夫球場，擬真的小白球和球桿佇立蛋糕表面，象徵爸爸的愛，一桿揮出永遠沒有盡頭。綿密的香草戚風蛋糕配上濃郁的提拉慕斯，中間夾層有酸甜的芒果凍及脆口的白巧克力脆片，為喜歡小白球的老爸設計。

6吋「攻頂之路」話說老爸就是”腳勤”，爬山健走樣樣行，雖然受到疫情影響，好一段時間無法享受登山健走的樂趣，那麼這款攻頂之路，利用巧克力製成的山脈和登山包進行裝飾，保證可以讓爸爸過過乾癮。香草戚風蛋糕夾著甜甜焦糖卡士達醬、及清爽可口蘋果餡，中間灑上飽滿夏威夷果仁，視覺味覺雙饗宴。

8吋「王者之風」鮮紅亮眼的跑車展示在蛋糕上，就算買不起百萬名車，這款拉風跑車可以先開回家獻給親愛的老爸。蛋糕主體是巧克力戚風蛋糕，內餡夾著巧克力鮮奶油、濃郁乳酪餡和香甜牛奶布蕾，中間抹上清爽柳橙果餡，酸甜交錯一口咬下幸福感滿滿。

85度C父親節主題蛋糕85折後價格從403元到660元不等。7/1到8/5活動期間只要預購父親節主題款蛋糕即享有85折優惠；7/1-8/8只要您是85Cafe App註冊會員購買主題蛋糕，還可再抽SONY PS5、TWINBIRD 手沖咖啡機、Marshall藍芽喇叭、tokuyo 智跑機、DOMETIC 行動冰箱、PHILIPS聲霸音響，共計6名。