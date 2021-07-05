創業家兄弟（8477）公告6月營收4.69億元，較去年同期成長34.69％，為歷史上6月單月最好的營收成績，訂單數及整體營收狀況穩健成長，指標健康，已逐漸走出營運低谷，成長可期。

創業家兄弟表示，今年五月中疫情爆發帶動整體平台買氣大幅提升，延續至六月搭配上半年站內最大型活動618年中慶，活動期間數日突破百萬流量。此外，生活市集藉由良好的客戶引流轉移購物板塊，成功將流量變現，購買品項已平均至生活市集核心的「生活」相關類品，如食品、民生用品、居家及收納等類別業績貢獻度佳。

同時，AI數據分析市場需求及行銷廣告投放優化效益顯現，精選出的高CP值主題商品訂單轉換率卓越，整體營運策略調整見效，為今年的年中慶活動締造歷史上最佳成績。

銷售類別方面，前五名分別是食品、民生用品、居家收納、生活家電及3C相關產品，其中食品與民生用品合併佔比超過40％，產品以其高CP值特性回購訂單穩定、用戶黏著度高，是站內主力品項。

創業家兄弟表示，未來生活市集也將拓展自有品牌的商品佈局，強化內部產品實力，以更實惠的價格提供給消費者居家質感商品，在建立自有品牌形象的同時，亦能擴大營收的利基市場。

創業家兄弟藉由營運策略敏捷調整，在疫情爆發後快速反應交出良好營銷成績，隨後制定良好的客戶引流機制轉移購物板塊至非防疫商品，搭配618大促行銷策略成功將高來客數轉換為訂單，帶領營銷指數健康成長。除此之外，集團重點資源整合，以及系統內部CRM工具、點數回饋機制優化持續深耕，相信在這些創新帶動下，今年第三季、第四季便能逐漸看到技術投資的營收貢獻。