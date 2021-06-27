中央氣象局表示，未來一周天氣將有兩段式感受，周一至周三西南風持續增強，迎風面的南部地區仍未脫離時晴時雨的天氣型態，且雷雨發生時可能有挾帶雷擊、強風及瞬間大雨，明(28)日的雨勢最為明顯，雨將持續下到周三，周四起太平洋高壓增強，梅雨季的多雨天氣也將結束，各地將轉為高溫炎熱的典型夏季型態。

氣象局表示，未來一周天氣將有兩段式感受。(圖/氣象局)

氣象局指出，今晚至明天清晨南部地區容易出現陣雨或雷雨，下雨時間多、雨區範圍廣，甚至有局部豪雨發生的機率；明天西南風依舊偏強，除去影響最明顯的南台灣，中部地區及苗栗也有機會出現陣雨或雷雨，不過降雨較為局部、短暫。

27日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局強調，中南部當對流發展旺盛時，容易出現短延時強降雨及局部大雨，其他地區則為多雲到晴，午後局部地區會有些短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，北部及花東偏向於山區，宜蘭則山區、平地都有機會；中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至35度，東南部有焚風發生的機率。

周四、周五(7月1日、2日)西南風稍減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周六、下周日(3日、4日)高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。5日至7日太平洋高壓偏強，各地晴朗炎熱，午後留意局部短暫雷陣雨。