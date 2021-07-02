時序進入7月後，正式告別梅雨季，進入夏季午後雷陣雨形態，隨太平洋高壓增加，氣溫逐漸升高，連帶用電量持續增加，根據台電預估，2日預估最高用電量3720萬瓩，是近期預估用電最高點，不過由於有民間電廠新機組投入，讓供電持續亮出平穩的綠燈。

氣象局預估，1日受西南風沉降影響，東南地區有焚風發生的機率，臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，宜蘭縣地區為黃色燈號。2日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨至上午部南部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區及大臺北地區、東北部地區有零星短暫雷陣雨。

台電預估，2日預估最高用電3720.0萬瓩，尖峰使用率89%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4160.4萬瓩，預估尖峰備轉容量440.4 萬瓩，備轉容量率為11.84%，讓供電燈號亮出供電充裕，系統供電餘裕充足。

值得注意的是，核二廠1號機1日晚間8點開始降載，清晨已經解聯停機，2日上午台電網站顯示發電量已經歸零，代表核二1號機正式走入歷史。