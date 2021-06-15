每個生意人都希望大發利市，但不僅創業難，守業更難！想邁向成功，除了本身的才華能力，還要有刻苦堅持的決心，搜狐網命理專欄點名，生肖牛、虎、兔的人在未來3年內的創業成功率最高，在吉星的加持之下，可大展宏圖，財源廣進。

▍1.生肖牛

屬牛的人性格穩重可靠，但他們的事業進展緩慢，通常要在天時、地利、 人和的情況下，才會快速成長並實現理想，屬於大器晚成的一群人。在未來的3年裡，屬牛的人得「天財」吉星照應，創業者將會大獲成功，並因此身居高位，大發利市。

▍2.生肖虎

屬虎的人魄力十足，有著強烈事業心，絕對是創業的一把好手，但他們個性衝動，缺乏三思而後行的理智，所以很難在年輕時就獲得理想的成就。不過未來的3年中，屬虎的人受到「月德」貴人星的加持，事業發展如虎添翼，自然是突飛猛進，有望成為創業成功的老闆，後福無窮。

▍3.生肖兔

屬兔的人大多是配合度極高的打工一族，但一旦時機成熟，他們會毅然決然的選擇自立門戶，獨自創業。在未來的3年中，因有「天德貴人」和「偏財」兩大吉星坐鎮，屬兔的人會邁入事業飛速發展期，若能和信任的人聯合創業，會有意想不到的好運，成為富商大老闆指日可待。