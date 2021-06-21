日本東京等7處因防疫實施的「緊急事態宣言」，今天起轉為防疫強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，原本禁售酒精飲料的餐廳，可在達到規定的防疫措施下，販售酒類到晚間7時。

日本原本因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在東京都等10都道府縣實施「緊急事態宣言」，其中除了沖繩縣因為疫情仍較嚴峻，延長實施至7月11日以外，其他9都道府縣昨天如期解除緊急事態。

日本朝日新聞報導，解除緊急事態的9都道府縣中，岡山縣與廣島縣全面解除，另東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等7地，從今天起轉為實施緊急事態次一級的「防止蔓延等重點措施」。

東京都等7處加上原本即已實施防止蔓延措施的埼玉縣、千葉縣與神奈川縣，預計將到7月11日才會完全解除防疫限制。

實施防止蔓延措施的地區，仍要求餐廳提早在晚間8時打烊，不過可在做好規定的防疫措施下，恢復販售酒精飲料到晚間7時。

具體的防疫措施內容包括，同行入店的客人原則上在4人以內、餐廳內座位設置壓克力隔離板、徹底做好手部消毒、除了吃東西以外需配戴口罩，並做好空氣流通等。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運即將在約1個月後的7月23日開幕，東京都昨天新增376例確診病例，較前一個週日增加72例，東京都能否防止疫情再度擴大，成為外界關注的焦點。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100621