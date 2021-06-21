21日最新消息，日本首相菅義偉指出，如果日本新冠疫情日後惡化，且又不得不實施另一輪緊急狀態時，7月底的東京奧運會可能會在沒有現場觀眾情況下進行。

菅義偉補充，當又進入緊急狀態時，必須把人民安全放在首位，因此，就可能會犧牲場邊觀看這一部分。

不過，菅義偉曾表示，希望能在7月23日開幕的東奧看到有現場觀眾參與。包括日本政府與國際奧委會(IOC)在內的東奧籌備單位，也會決定入場觀看民眾數量上限。

20日，東京和其它八個區域的緊急狀態才剛結束，不過，較寬鬆的社交禁令還得實施到7月11日為止。