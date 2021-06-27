東京奧運棒球最終資格賽27日進行最終戰，多明尼加靠著第4局單局灌6分逆轉奠定勝基，以8比5擊敗委內瑞拉，搶下最後一張東奧門票，這也是多明尼加繼1992年巴賽隆納奧運後再度闖進五環殿堂。

多明尼加此役由前樂天桃猿洋投李茲先發，但他在2局上挨1支3分炮，僅投2.2局就退場，不過接替上來的投手群成功封鎖住委內瑞拉打線，加上自家打線有所發揮，先在3局靠著2分炮追分，4局更是單局猛灌6分。

多明尼加勝出後確定搶下最後一張東奧門票，6席資格也全數出爐，包含地主日本隊、歐非區資格賽冠軍以色列、12強世界棒球賽墨西哥和韓國、美洲區資格賽冠軍美國，及最終資格賽冠軍多明尼加。

棒球自2008年北京奧運後再度成為奧運項目，東京奧運棒球項目比賽日期從7月28日起開打，8月7日產生金牌隊伍，6支球隊先發為2組進行小組賽，之後再按小組賽名次進行雙敗淘汰賽。

世界排名最高及排名第4、第5名的球隊在A組，B組則是世界排名第2、3和第6名的隊伍，依照目前棒球的世界排名，日本第1、美國第2、韓國第3、墨西哥第5、多明尼加第10，首次參加奧運的以色列排名第18。

因此分組也確定A組為日本、墨西哥、多明尼加，美國、韓國及以色列在同為B組。