今天在田徑場上發生一則令人震驚的新聞，據美聯社與路透社消息指出，美國短跑女選手理查森(Sha'Carri Richardson)在大麻檢測中呈現陽性反應，所以遭到禁賽一個月處份，雖然看似很短，但她恐怕將錯過要來的東京奧運，無法上場為國家爭取獎牌。

It’s LONG overdue that we legalize marijuana.https://t.co/eRvEUn4oI3 — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) July 2 2021

目前禁賽時間預計到7月27日結束，而東京奧運將於7月23日開賽，她也許已來不及參加，目前尚不知道禁賽期結束後，她是否還能趕上東京奧運的比賽。另外有關理查森吸食大麻的消息早在7月1日就曝光，期間她曾受訪表示是因為母親過世緣故，才吸食大麻。

理查森過去在女子短跑界相當出名，在今年美國舉辦的田徑選拔賽中獲女子冠軍，以10秒86成績完成100公尺，非常有望在今年東京奧運拿下金牌，另外在今年4月她還創下10秒72的個人生涯最佳成績，成為田徑史上第四快的美國女選手，而在200公尺也有22秒的好表現。

目前女子100公尺世界紀錄是由牙買加選手普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)所創下，她在6月6日的比賽中跑出10秒63的紀錄，突破自己原先跑出的10秒70，成為「現存世界上最快的女人」！ 而理查森的10秒72也相當接近這個成績，才21歲的她未來很有機會超越普萊斯。

另外理查森於週四在個人推特發文寫道「我是人類」，並在接受採訪時補充說道，「我只是碰巧跑得快，但我也是人，請別評判我」，她說就算有人批評她吸食大麻自己也能理解，理查森堅強表示她還很年輕，絕對會再回來參加田徑比賽，同時她也向支持她的家人和粉絲道歉了。

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