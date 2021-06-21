香港政府21日宣布放寬檢疫期，入境香港人士只要符合3條件，包括已完成接種新冠疫苗並超過14日、機場病毒檢測無確診、驗出帶有抗體，抵港後的檢疫期可縮短至7日。

據東網報導，香港放寬檢疫期的安排將分兩階段實行，第一階段適用於香港居民，預計下周三(6／30)實施。相關人員已完成接種疫苗，出境前自行在坊間驗血清證明有抗體，只要3個月內返港，便可只檢疫7天。

港府表示，會盡快公布有關的認可坊間檢測抗體機構名單。抵港人士檢疫期間須接受2次檢測，其後7天自主監測，並須於抵港第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

第二階段適用於非港人，預計於7月內實施。當非港人入境後，若符合已接種疫苗並過14日、病毒檢測無確診及在機場抽血驗出有抗體的要求，可將檢疫期縮短至7日。

港府表示，正測試機場抽血驗抗體的安排，估計實施後，或需時1日才有檢測結果，屆時抵港者要先到檢疫酒店等候，翌日有結果並得知有抗體後，其檢疫期可縮至7日。港府指稱，會與酒店業界商討，為這些有抗體的檢疫人士，縮短訂房日子。