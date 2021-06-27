【愛傳媒葉毓蘭專欄】一位朋友寫來的抗議，我把個資隱去分享在下，但，有多少受影響卻欲哭無淚的國人，而這些「強制」入住防疫旅館的配套措施，對比較缺乏應變能力的人，實在折磨；對於能應變卻處於經濟弱勢的年輕人，也是突發的額外壓力。

但更嚴重的是，熟悉舊制的國人，自備的居家隔離場所，恐怕比中央空調系統的檢疫旅館安全多了。萬一旅館中有Delta或Lambda病毒的住宿客，潛藏的風險與危機，都有被超前部署了嗎？

連3+11決策會議都沒有紀錄、諾富特破口只賴給跑得比公文快的病毒，這個指揮中心所做的決策，讓國人無法放心！入境全面普篩，理應在機場進行，不應是到防疫旅館或集中檢疫所才做。從機場到飯店不就是破口嗎？

支持做好國境管理，但不是漫無章法的抓芝麻丟西瓜，更不是朝令夕改的粗糙決策。

XX 和YY待會兒約台灣時間早上10點左右出門，預定明天清晨抵達台灣，按規定不可和家人接觸，直接搭防疫計程至防疫旅館。

這個在出發搭飛機前幾個小時台灣防疫指揮中心規定的突然改變：「不可以住在家裡防疫隔離14天」，讓原先已經張羅很久的預定住在木柵XX他們老家的計劃，需要緊急地做危機處理。

所幸在僅有的時間內，小倆口齊心協力打了許多電話，將所需要的各種證件文件臨時緊急處理重新辦好，最後感謝老天爺，終於安排訂到了位在於北投的防疫旅館，雖然臨時的變化造成了兩個人要額外花費大約20萬（每人每間房每天要快6000元x15x2=180000），再加上來回機票及美國紐約的每月房租（2900美金／月）需照付，返台探親的財務負擔很重！

但「親情無價」，還好兩個人可以獨立解決危機！預祝他們旅途平安。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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