日團RADWIMPS「新紀元虛擬LIVE」7月虛擬空間開唱。（好玩國際提供）

日本樂團RADWIMPS將於7月16日至18日舉行新紀元虛擬LIVE「SHIN SEKAI “nowhere” 」，透過尖端科技帶來穿梭在虛實之間、世界首創的音樂體驗，本月21日起開放下載專用APP並開始售票。

LIVE創意團隊「PARTY」致力於將未來體驗應用於社會中，使用其自行開發的虛擬空間系統「VARP」，與RADWIMPS合作，於7月16日(五)～18日〈日〉的3天期間舉辦付費虛擬LIVE音樂體驗「SHIN SEKAI “nowhere” 」。專用APP於6月21日（一）起開放下載，並於同日開始售票。

去年RADWIMPS曾企劃「SHIN SEKAI」於同年年底舉行的 Prologue Live（前導Live） 中，在虛擬空間內聚集歌迷，透過「ROLE-PLAYING MUSIC」（角色扮演音樂）每個人都能化身為RADWIMPS樂曲世界中的主角，一起「旅行」。

2021年世界仍處於混亂之中。苦痛悲傷交織的現實世界中，邀請聽眾踏上尋找嶄新世界和屬於自身歸屬的「旅程」。PARTY透過與RADWIMPS的合作，讓「VARP」所提供的「在虛擬世界中的共同體驗」，昇華為次世代的娛樂表現手法。

APP下載｜https://rad.varp.jp/download.html

官方網站｜https://rad.varp.jp/