兩年前曾隨師父、日本演歌天王細川貴志來台演唱的18歲歌手彩青，6月26日迎來出道5周年，在YouTube開設「彩青channel」特別個人企劃，安排數個精采企劃，包括「彩青的歌之旅～唱民謠給你聽」單元，介紹北自北海道、南至沖繩的日本各地民謡。

日演歌小天王彩青。（哥倫比亞提供）

18歲的他自幼專精於學習三味線與尺八等傳統樂器，至今沒聽過J-POP流行歌曲，於是設計「彩青covers」單元，以「彩青流」他的歌謠質感聲線翻唱其他歌手的歌曲，26日他公開第一彈翻唱曲〈Pretender〉，唱出與原唱男團「Official髭男dism」截然不同的民謠韻味。

彩青還準備了多様自我挑戰任務，並將其以「彩青〇〇大挑戰系列」等影片將陸續公開。他的影片攝於日本哥倫比亞唱片頻道中。而他的師傅、演歌天王細川貴志7月16日將參加位於名古屋的傳統劇場「御園座」今夏「納涼公演藝道45周年」特別公演，

彩青在2016年以〈銀次郎旅鴉〉一曲出道，身懷三味線與尺八高超技藝，出道半年即入選當年「日本唱片大賞」最佳新人獎。兩年前彩青連續兩天受台北國賓大飯店之邀，與師傅細川登台於晚宴秀（Dinner Show）獻藝。

「彩青channel」（彩青チャンネル）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbkLgM0ntc-gcAeoJ4qFiW0VfRq9J6nwT