日本贈送124萬劑疫苗，花蓮共配得13500萬劑，依第2至5類造冊名單，估計尚餘2800劑，今天已替部分90歲以上非原住民族及85歲以上原住民族的長者施打，由於縣內所配得的疫苗數不足讓全縣逾3萬名75歲以上長者接種，縣長徐榛蔚呼籲中央第二梯次配發多一點，「疫苗對長者很重要，給他們抵抗力就是安定家庭的定海神針」。
徐榛蔚指出，先前醫護已陸續接種，縣內目前1到5類接種率高達9成7，15日名冊對象施打後，尚未傳出有不良反應的消息，今上午長者注射完，現場沒有發生不適的狀況，不過仍會持續追蹤。據悉中央將再配送1千多劑莫德納疫苗，徐則說，尚未接獲通知。
不過因桃園觀音返鄉的泥水工延伸案及秀林鄉崇德村家族群聚案，已引起中央流行疫情指揮中心的注意，徐榛蔚說，這幾個家族產生的效應，以致目前衛生局必須擴大匡列範圍，而這些鄉鎮的長者多，呼籲中央能再給予花蓮多一些的疫苗。
徐榛蔚拿出中央流行疫情指揮中心在15日的說明，考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，規畫額外撥補台東、屏東、澎湖、金門及連江共9000劑疫苗。
由於花蓮不在額外撥補的名單，加上這3天確診案例不斷上升，令徐榛蔚在記者會喊話中央，高鐵已將要延伸到屏東，疫苗配送部分卻還是比花蓮多，希望中央能重視花蓮的醫療資源，給予更多疫苗。
她也說，若中央能撥補多一些疫苗，相信花蓮長者施打普及率一定能大幅提升，且越偏鄉或越農村的地方，家族凝聚力更強，許多子女在外地，無法隨時掌握家中老大人的狀況，疫苗對長者來說真的很重要，「給他們抵抗力就是安定家庭的定海神針」。
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