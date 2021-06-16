花蓮縣長徐榛蔚今在記者會上呼籲中央能在第二梯次配發多一點疫苗給長者。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

日本贈送124萬劑疫苗，花蓮共配得13500萬劑，依第2至5類造冊名單，估計尚餘2800劑，今天已替部分90歲以上非原住民族及85歲以上原住民族的長者施打，由於縣內所配得的疫苗數不足讓全縣逾3萬名75歲以上長者接種，縣長徐榛蔚呼籲中央第二梯次配發多一點，「疫苗對長者很重要，給他們抵抗力就是安定家庭的定海神針」。

徐榛蔚指出，先前醫護已陸續接種，縣內目前1到5類接種率高達9成7，15日名冊對象施打後，尚未傳出有不良反應的消息，今上午長者注射完，現場沒有發生不適的狀況，不過仍會持續追蹤。據悉中央將再配送1千多劑莫德納疫苗，徐則說，尚未接獲通知。

不過因桃園觀音返鄉的泥水工延伸案及秀林鄉崇德村家族群聚案，已引起中央流行疫情指揮中心的注意，徐榛蔚說，這幾個家族產生的效應，以致目前衛生局必須擴大匡列範圍，而這些鄉鎮的長者多，呼籲中央能再給予花蓮多一些的疫苗。

徐榛蔚拿出中央流行疫情指揮中心在15日的說明，考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，規畫額外撥補台東、屏東、澎湖、金門及連江共9000劑疫苗。

由於花蓮不在額外撥補的名單，加上這3天確診案例不斷上升，令徐榛蔚在記者會喊話中央，高鐵已將要延伸到屏東，疫苗配送部分卻還是比花蓮多，希望中央能重視花蓮的醫療資源，給予更多疫苗。

她也說，若中央能撥補多一些疫苗，相信花蓮長者施打普及率一定能大幅提升，且越偏鄉或越農村的地方，家族凝聚力更強，許多子女在外地，無法隨時掌握家中老大人的狀況，疫苗對長者來說真的很重要，「給他們抵抗力就是安定家庭的定海神針」。