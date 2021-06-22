台北市疫情記者會｜2021.06.22

台北市疫情連環爆，除北農45人群聚感染風暴、士林長照機構隱匿47確診、3死外，今（22）日台北市議員黃郁芬爆料，北藝中心工地有40名工程人員確診，質疑市府並未完全掌握疫情狀況。對於北市疫情，市長柯文哲於下午記者會說明。

針對疫情，柯文哲表示，目標希望每週都能下降，減少一半是目標，起碼要減少；而以過去一周來看，士林區確診數暴增66例，萬華區則有56例，柯文哲指出，士林突然上升是因護理之家的緣故。

關於北農案，柯文哲坦言是比較複雜的案例，因過去疫調是以戶籍為主，但北農的人來自各地，「蠻特別的」，邏輯完全不一樣，以北農為例，戶籍在台北市還不到一半，是否都在北農感染的並不確定，還要去其他縣市調資料才能做比對，但不用驚慌，台北市的感染人數一直在下降。

柯文哲以第一果菜市場（萬華）感染情況為例，他指出，平均一天一個、兩個，表示說，好的衛生習慣很重要。柯也說，台北市大的市場將比照北農辦理，全部打疫苗，而醫護人員、長者等仍是優先施打對象。

對於外界指稱北市不聽中央建議，拒絕在北農設快篩站，柯文哲稱是「媒體帶風向」，他進一步解釋，空間不是很恰當，因此直接帶隊到剝皮寮快篩站去做，所以不要再說北市府不聽中央，且自己本身就是醫療專業人士，「行不行我知道」，所以不要再口水戰了，若有需要中央幫忙也會講，並強調「做事比作圖重要啦」。至於「北農群聚」的說法，柯表示，「沒那麼嚴重」，事實上是「陸陸續續」感染。

針對疫苗接種問題，柯文哲指出，下周一（28日）開始台北市8家醫學中心會針對高危險群注射，特別是孕婦，會加開特別門診，經醫師評估後再打，要打AZ或莫德納可和醫生討論。

北市「特權疫苗」爭議延燒，柯文哲表示，昨天在議會，有人說他跟高嘉瑜很好，怎麼把她的名字講出來？柯文哲強調「公開透明」，此事也讓政風處獨立調查，調查文件摘要提到「某中央民意代表」，後面則直接點名高嘉瑜。柯文哲認為，訊息都寫在公文裡，且議員會索取資料，不如直接講，且開記者會前一小時也和高嘉瑜通過電話，畢竟「紙包不住火」，與其事後讓人家擠牙膏，這樣搞妳更慘，至於動機、原因可以再去處理。柯感嘆，台灣這個社會，「政治越來越黑暗」，政論節目沒有消滅，台灣不會安定。