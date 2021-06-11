根據預測路徑顯示，熱低壓TD05將往大陸海南島方向前進，對台灣不會有直接影響。(氣象局提供)

熱低壓升成！中央氣象局觀測到，位於台灣西南方太平洋海面上有1個熱帶性低氣壓（TD05）形成，不排除未來會升級為輕度颱風「小熊（Koguma）」。根據預測路徑顯示，該熱低壓將往大陸海南島方向前進，對台灣不會有直接影響。

氣象局表示，南海的季風低壓於今天（11日）下午2時發展為熱帶性低氣壓，中心位置在中西沙島海面，向西北西移動，未來將朝海南島附近移動，約於13日前後進入大陸、中南半島一帶，移動過程中有逐漸增強的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，此熱帶低氣壓很快會形成今年第4號颱風「小熊」，雖然環流範圍蠻大的，但很快就會觸陸，巔峰預計不強，研判對台灣不會造成直接的影響。

端午連假天氣出爐，氣象局表示，隨著風場改變，中南部地區降雨機率會一天比一天高。(氣象局提供)

氣象局指出，明天（12日）太平洋高壓略強，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，花東及恆春半島受吹東南風影響，不定時會出現局部短暫陣雨。

明天溫度方面，花東高溫約31-32度，西半部及宜蘭高溫約33-35度，需留意盆地及近山區或河谷有局部36度高溫發生機率；各地清晨夜晚低溫約25-27度。

氣象局說，週日（13日）太平洋高壓將開始減弱，風向轉吹偏南風，各地水氣變多，除花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，各地山區及平地午後雷陣雨機率將提高，易出現局部性大雨。下週一至週五（14日至18日）台灣附近風場轉為潮溼的西南風環境，中、南部天氣變得比較不穩定，降雨範圍變廣，易出現陣雨或雷雨的，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。大台北地區沒下雨時較為悶熱，高溫有機會來到36度以上。