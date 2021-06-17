國內新冠肺炎疫情延燒，很多人搶買防疫保單，但隨著疫情升溫，考量往後理賠風險，有部分產險公司停售防疫保單，但也有產險公司新加入。中國信託產險近期推出防疫保單專案，提供「關懷保險金」、「隔離費用補償保險金」、「住院日額保險金」及「負壓隔離病房或加護病房醫療保險金」四項理賠保障。

中國信託產險指出，只要0至65歲民眾皆可投保該公司所推出的防疫保單「幸福安疫」專案，提供無等待期，降低民眾擔憂一旦因染病帶來的經濟衝擊，有三種投保計畫可供選擇，理賠項目包括一次性給付「法定傳染病隔離費用補償保險金」最高達2萬元、經確診再給付「法定傳染病關懷保險金」最高達6萬元、放寬住院醫療理賠認定，提供入住負壓隔離病房或加護病房時，住院日額理賠最高達4,000元。

若以選擇投保計畫二為例，僅繳年保費581元，若於保障期間內，不幸接受隔離處置，即先一次性給付「法定傳染病隔離費用補償保險金」1萬元，如經確診為新冠肺炎，再一次性給付「法定傳染病關懷保險金」2萬元，並依住院天數給付「住院日額保險金」每日2,000元，如因新冠肺炎入住「負壓隔離病房或加護病房」，除原住院日額保險金外，再增額給付特別病房保險金每日2,000元，合計每日享有4,000元的住院日額。

中國信託產險表示，因應疫情快速變化導致影響國內部分醫院量能不足，為確保保戶權益，一旦保戶經醫師診斷確診必須入住醫院且正式辦理住院手續，因醫院滿載無法入院治療，而前往防疫旅館、集中檢疫所等地方治療，一律放寬住院認定，視為入住普通病房，確診保戶仍可依投保內容規定，獲得該有理賠保障。

另同時提供零接觸的投保與理賠管道，當新冠肺炎疫情警戒升級仍達第三級（含）以上時，投保服務得由業務員視訊確認投保意願，將視訊錄音錄影做為親晤親簽紀錄，要保文件或理賠申請文件可以電子郵件、拍照上傳及傳真方式回傳，可避免接觸風險。另可多加利用產險網路投保（六月底開放），享有更便利與快速的線上投保服務。