香港城市大學預測機構今天指出，至今年9月西太平洋預期將形成約20個熱帶氣旋，預測其中半數將會侵襲東亞國家，當中5個預測會登陸台灣等地。

香港城市大學的預測分析，今年4月1日至9月30日預測將會生成約19.5個熱帶氣旋，其中5個將分別登陸中國華東、台灣、中國華南與越南及菲律賓，而可能只有2個會侵襲日本及韓國。

據香港城市大學預測，過去30年的4月至9月間，西太平洋平均生成13.5個熱帶氣旋，今年則超過此平均數字。

香港城市大學佳達亞太氣候研究中心（Guy Carpenter Asia-Pacific Climate Impact Center）指出：「自4月1日至9月30日，預測熱帶氣旋數目將會超常。」

熱帶氣旋又名為颱風或颶風，風速每小時可達63公里至250公里，而挾帶的豪雨和暴潮能為沿海地區帶來慘重災情。

國際緊急災難資料庫EM-DAT資料顯示，過去10年類似風暴在亞洲造成的損失超過1750億美元（約新台幣4兆8400億元）。

大氣科學家指出，即使未來預期氣旋總數仍一如往常或減少，全球暖化將使得熱帶氣旋益發凶猛。

加上西太平洋溫度高於全球平均值，這個地區將比世界上其他區域遭受更多風暴侵襲。

像是4月中生成的今年首個超級颱風舒力基（Surigae），當時不過就是掠過菲律賓，即迫使超過10萬人疏散。不過大多數風暴是在7月以後形成。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100604

(中央社)