趙傳7月北流個唱確定延期 遭疫情波及損失數千萬 12:402021/06/11 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 趙傳7月演唱會確定延期。（資料照／旋風音樂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 趙傳原定7月31日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，無奈因國內疫情持續嚴峻，全台至今作未解除三級警戒，趙傳與演唱會主辦單位「開麗娛樂」商討多日，今公告演唱會確定延至今年11月13日。趙傳之前受訪時曾提及受到疫情影響，演出活動幾乎停擺，粗估少賺逾5000萬台幣，如今等待多時的個唱因疫情延期，即日起至7月20日接受退票事宜，詳情洽KKTIX售票系統執行。 疫情催動 線上個人信貸破1.1兆 富二代夫妻開名車販毒 近億現金全沒收 (中時 ) #趙傳 #疫情 #個唱 #延期 #演唱會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福邦證券董事會通過7／1股東會 將補選一席董事 12:102021/06/11 財經 陳時中稱6月28日後 考慮各地分級警戒 04:102021/06/11 焦點要聞 《金融》36家國銀壓力測試過關 約5家需強身才達標 07:452021/06/11 財經 因應疫情 國防部暫停辦理7月教召 13:112021/06/11 政治 新娘瀑布不在烏來 區長拜託民眾別再來 連假限額180輛車 13:442021/06/11 生活 疫苗之亂 北市衛生局長扛責請辭 04:102021/06/11 焦點要聞 台中電廠惡火竄濃煙 挨罰500萬 04:102021/06/11 焦點要聞 國軍台中總醫院 護理師確診 04:102021/06/11 地方新聞 4月受雇員工數低於疫前 5月更慘 04:102021/06/11 財經焦點 《商情》出口低於預期 大馬棕櫚油續疲 09:442021/06/11 財經 接種10天 首例醫師確診不治 04:102021/06/11 焦點要聞 娛樂熱門新聞 倪妮《白玉蘭》紅毯走一半突蹲下 超兇身材讓男伴瞬間慌了 - 娛樂 H奶李毓芬極深V洋裝逛街 超巨雙球蹦出下秒險走光 - 娛樂 雞排妹背後藏鏡人終於現身 大爆鄭家純從政內幕 - 娛樂 3月預約好心肝診所打疫苗 郭子乾道歉了 - 娛樂 23歲越南正妹8分鐘水中不雅片外流 老司機看完竟發現1疑點 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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