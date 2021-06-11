趙傳原定7月31日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，無奈因國內疫情持續嚴峻，全台至今作未解除三級警戒，趙傳與演唱會主辦單位「開麗娛樂」商討多日，今公告演唱會確定延至今年11月13日。趙傳之前受訪時曾提及受到疫情影響，演出活動幾乎停擺，粗估少賺逾5000萬台幣，如今等待多時的個唱因疫情延期，即日起至7月20日接受退票事宜，詳情洽KKTIX售票系統執行。

(中時 )