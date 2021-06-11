中央流行疫情指揮中心公布，6月15日後將開放75歲以上長者接種疫苗，基隆市長林右昌表示，考量長者行動不便、須家人陪同，未來將規畫13組醫療人力並成立27個施打點，長者無須額外預約，只要在家等待民政系統通知即可，年紀越長順位越優先，最快16日就能開放施打。

基市府日前推動「疫苗快打計畫」，預計6月底和20間診所簽約，也會在7個行政區設置施打站。林右昌表示，基隆市75歲長者約有2萬3700逾人，市府考量長者移動不便，通常會須家人、外籍看護陪同，現有大型施打站恐不敷需求，因此有了升級計畫。

林右昌說，未來大型施打站會擴大為27個，並規畫13組醫療人力進駐，服務75歲以上長者。且長者無須主動預約，市府會借助鄰里、行政區的民政系統，協助通知施打時間與順序，原則上以年紀長的為主。市府預計5天內可以完成施打作業，只要中央在15日發放疫苗給地方，最快16日就能施打。