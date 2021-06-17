基隆市新增2例本土確診個案，1例家庭群聚、1例疫調中，累計270例，為嚴防疫情擴散，防疫單位進行擴大、預防性採檢，市長林右昌表示，只要自覺有疑慮可以預約申請外，在篩檢站量能充足下，民眾也可以直接前往，醫護人員會安排進行採檢。

林右昌公布2確診案例，案13578為70多歲女性，丈夫為確診者，被匡列居家隔離，第一次採檢陰性，近日身體不適篩檢確診；案13642為60多歲女性，身體不適自行就醫，採檢確診，皆已收治醫院。他說，疫情看起來趨緩，但還是提醒市民，防疫是長期戰爭，這幾天還要密切觀察端午節移動造成的波動，呼籲市民還是要做好防疫，不能掉以輕心。

昨天疫情記者會市府提及，目前防疫目標在撲滅社區熱點，努力找出無症狀的隱性確診者，詳細作為為何，林右昌說明，未來將在過去有許多確診者集中的熱點地區再進行匡列，會通知附近居民前往篩檢站採檢，也希望民眾主動參與，他說，現在篩檢站已逐步放寬限制，只要量能足夠，市民可以不用預約，直接前往會由人員安排採檢。

至於是否在熱區增設篩檢站，林右昌說表示，基隆雖分為7個行政區，但實際上是一個大生活圈，不需和雙北一樣分為中正區、大安區，也不希望再有像萬華區被標籤化的現象，目前市府、防疫單位會主動將有風險疑慮的社區進行匡列，並通知民眾採檢。

衛生局長吳澤誠也補充說明，擴大匡列是為了找出無症狀感染者，預防社區傳播，他提及，目前一天PCR採檢可以做1千份，篩檢量能相當充足。