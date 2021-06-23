台北市長柯文哲不認北農群聚事件是「台北出品」，桃園市長鄭文燦23日指出，北農群聚感染影響到不只是雙北，包括桃園等縣市，認為北北基桃果菜市場應該採取一致標準，桃園預計篩檢1600人，包括產銷班司機50人，目前篩檢426人都是陰性，未來篩檢陰性以後才能夠入場，市府也會造冊，7月1日後展開批發市場從業人員疫苗施打。

鄭文燦說，因北農是一個很大的消費市場，承銷商或供應商都非常多，北農的群聚感染影響到不只是雙北，包括桃園和其他縣市，桃園同步針對五大果菜市場全面篩檢，中央今天也宣布市場專案，跟桃園推動的方向一致。

鄭文燦說，昨天已經完成桃園果菜市場和桃農批發市場共426位從業人員篩檢，結果都是陰性，接著今、明2天要完成中壢青果市場、中壢果菜批發市場以及龜山青果市場，3市場約有1200人也要完成篩檢，確保民生物資供應安全。

鄭文燦直言，桃園5大果菜或青果市場供應商可能跟北農都有重疊，彼此也有互動，因此北北基桃的果菜市場從業人員，應該要採取一致的標準，桃園會篩檢1600多人，另外桃園也有蔬菜跟水果產銷班供應給北農，產銷班司機大概有50人，也都要篩檢，未來篩檢陰性以後才能夠入場。

鄭文燦也提到，批發市場從業人員篩檢陰性後，會納入疫苗優先施打的對象，從7／1以後，桃園會根據中央的專案造冊，陸續完成批發市場從業人員的疫苗施打。

衛生局長王文彥也提到，5月底的時候，桃園有2例跟北農群聚案有點關係，不過2例已解隔，嚴格上來說目前桃園沒有北農群聚案。