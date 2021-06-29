包含高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、以及新北市長侯友宜等各地方首長都疾呼中央應該針對入境民眾做兩次篩檢，對此指揮官陳時中今天回應表示，任何好的意見都會來考慮，但還是要考量風險和成本效益。

包含陳其邁與鄭文燦都希望可以做到入境兩次篩檢，質疑為何做不到？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，檢驗量能以現在來說大的量能可以到12萬多次，和過去來比較不會不足。

但問題在於要怎麼採檢，陳時中強調，採檢牽涉移動風險與管理問題，大部分我們採用少量進來再採、有症狀再採，是認為比率可能性相對高，14天以後，中間有發病都會被採得出來，社區移動風險也比較少。

若一入境就採，陳時中說，以前是困難在醫護要去民眾家中採檢，醫療量能到每個家戶去採不可能，且中間再採要移動出來風險很高。

而目前7個高風險國家入境者現在在集中檢疫所，高風險都放在那裡是因為有護理人員在，採檢安全都可以顧慮到。

至於7國以外的其他國家入境民眾，現在是住進防疫旅館，散很開，和住在家戶差不多情況，醫生過去有困難，人往外移又多了移動風險。

陳時中強調，每個策略方式都有優劣，但還是要考量風險和成本效益，有好的意見，可以在降低移動風險下做，我們不反對，但執行面上就是有這樣的風險在。