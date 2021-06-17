全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

全台近日陸續傳出10多位長者施打疫苗後猝死案例，新北市衛生局指出，今日施打率僅有45％，相較前2日施打率近60％，確實有下降。不少鄰里今日施打比例也略幅下降，不少里長表示，前幾天里民施打意願都很踴躍，但昨日新聞死訊一出後，不少長者家屬被嚇到，甚至有家屬打來取消施打。

衛生局指出，今上午85歲以上長者預計接種9030人，實際接種4100人，施打率約45％。新北市長侯友宜今表示，施打率從6成掉到剩不到5成，相信有很多長者看到新聞受影響，但詳細原因仍要持續觀察。

其中，部分里長察覺長者施打意願明顯受影響；「施打率不到一半！」淡水區文化里長彭梅香坦言，前幾天里民施打意願還滿踴躍的，但這幾天新聞報導有少數長者死亡案例，確實影響到長者接種意願，文化里排定今早8時許前往衛生所接種，原訂47人只實際來了20人，施打率不到一半，比想像中的少很多，有的人是對副作用有疑慮，也有的是本身是患有重症不良於行，家屬將申請個案施打。

另外，三峽區二鬮里長陳孝皇也表示，今日里內接種率仍有6成，但今早有接到1、2通電話通知，長者家屬突然要求取消疫苗施打，雖然沒有說明原因，推估媒體報導長者猝死案例後，間接影響長者施打率，先前都有告知里內長者施打疫苗的風險，但里民原以為只是發燒、痠痛等小症狀，未料到有這麼多死亡個案，雖然死因尚待釐清，但不少人看到報導後，真的都擔心長者承受不住疫苗副作用。

樹林區樹西里長朱國豐則表示，里內85歲以上長者有104人，今日施打率大約5成，因為有不少長者住在國外、中南部，所以沒有回來施打，不過傳出長者猝死的死訊後，有部分長者兒女都紛紛勸阻爸媽前去施打，說「身體健健康康的，萬一打了出現毛病，後果不堪設想」，不過普遍長者即便知道有副作用，還是會前往施打，在施打疫苗前，也已告知他們要有心理準備。