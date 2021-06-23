中央宣布孕婦自22日起可施打疫苗，包括AZ及莫德納，宜蘭縣長林姿妙表示，體認政府需投注更多資源及服務，保護孕婦和未來主人翁的安全，特別與縣內計程車合作，提供接送孕婦接種疫苗的服務，相關費用由縣府支付。

目前宜蘭縣已有20名孕婦完成施打，這2天還有40人預約，均選擇莫德納疫苗，縣府社會處表示，設籍在宜蘭縣的孕婦，可向各社會福利服務中心洽詢到宅接送服務，接受預約時間為周一至周五，上午8時至中午12時、下午1時到下午5時，聯絡電話如下：

(一)宜蘭社福中心(宜蘭、員山)，預約電話：03-9313116

(二)礁溪社福中心(礁溪、壯圍、頭城)，預約電話：03-9886775

(三)羅東社福中心(羅東、冬山、五結)，預約電話：03-9533927

(四)蘇澳社福中心(蘇澳、南澳)，預約電話：03-9908116

(五)三星社福中心(三星、大同)，預約電話：03-9892995