中央宣布孕婦自22日起可施打疫苗，包括AZ及莫德納，宜蘭縣長林姿妙表示，體認政府需投注更多資源及服務，保護孕婦和未來主人翁的安全，特別與縣內計程車合作，提供接送孕婦接種疫苗的服務，相關費用由縣府支付。
目前宜蘭縣已有20名孕婦完成施打，這2天還有40人預約，均選擇莫德納疫苗，縣府社會處表示，設籍在宜蘭縣的孕婦，可向各社會福利服務中心洽詢到宅接送服務，接受預約時間為周一至周五，上午8時至中午12時、下午1時到下午5時，聯絡電話如下：
(一)宜蘭社福中心(宜蘭、員山)，預約電話：03-9313116
(二)礁溪社福中心(礁溪、壯圍、頭城)，預約電話：03-9886775
(三)羅東社福中心(羅東、冬山、五結)，預約電話：03-9533927
(四)蘇澳社福中心(蘇澳、南澳)，預約電話：03-9908116
(五)三星社福中心(三星、大同)，預約電話：03-9892995
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。