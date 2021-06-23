桃園市復興區澤仁里長陽國榮，在今年5月19打完AZ疫苗，回家後發高燒好幾天，在6月4日突然猝逝，家人表示，他本來就有心血管方面疾病，裝了6支心導管支架，他有反應在打完疫苗後身體比較不舒服，走路容易喘，沒想到因心肌梗塞突然猝逝，鄰里都感到相當不捨。

復興區公所祕書周星文指出，對於陽里長猝逝感到不捨，公所也有到里長家中慰問，據里長媽媽轉述，陽里長是有打過疫苗，但是因為他本身就有心血管疾病，後來有說那一陣子身體比較不舒服、容易疲累而且走路也容易喘，本來有叫他去看病，但考量疫情關係不敢到醫院去，4日當天母子原本上午在家聊天，里長說覺得疲累進房間休息，沒想到中午11點多要叫他吃午餐時發現人躺在床上已經沒了呼吸，就這樣走了。

2014年桃園升格直轄市時，陽國榮曾經參選首屆復興區長，雖然未當選他還是勤跑基層，2018年當選澤仁里長服務至今，里民對於他的評價都很好，認為他很有活力也很肯做事。周星文也說，陽里長因為為人豪爽又喜歡交朋友，大家跟他的感情都很好，對於里長離世大家都感到相當不捨，澤仁里長遺缺目前則由復興區圖書館館長葉芳香代理一職。