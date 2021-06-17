南投縣連續7天零確診；長輩接種疫苗第二波，將於19日開打，1萬300劑疫苗，由縣內86歲（原住民76歲）以上長者優先施打，並透過村里鄰長送達通知單，為避免群聚及長輩苦候，排程以小時為單位，請長輩依通知準時到指定地點接種。

衛生局指出，第二批AZ疫苗接種採分齡、分眾、分流方式辦理，因疫苗還無法滿足全民施打需求，只能優先供長者接種，86歲以上指的是民國24年及以前出生，原住民76歲以上則是民國34年及以前出生。

長輩疫苗接種第二波，由縣府印製新冠肺炎接種通知單，請村里幹事、村里鄰長在18日前，逐戶發放通知單，如果沒有收到，可先洽詢村里鄰長，並於6月19、20日在13鄉鎮市施打疫苗。

衛生局說，為避免群聚，通知單上的接種時間，以「小時」為單位，比如上午9點到10點，請民眾務必準時前往指定地點，不要提早也不要遲到；通知單也有「本人拒絕新冠肺炎疫苗接種，請不要再通知」欄位，如果拒絕接種，請勾選後由村里鄰長攜回通知單。

民政處表示，因通知單名冊依戶政系統產生，如有近期辭世但仍未辦理死亡登記、除戶證明的家屬接獲通知，請包容見諒。

衛生局說，如果長輩戶籍在外縣市，但居住在南投縣，或戶籍在某鄉但居住在其他鄉鎮市，只要持身分證及健保卡，仍可選擇最方便的地點接種疫苗，隨到隨打。

中央撥配南投縣第一批1萬8000劑疫苗，截至16日，第一至第五類分配數6696劑，已完成2780劑，施打率41.5％，仍依序接種中；第六類撥配量為1萬1304劑，已完成7910劑，施打率70％。16日有166人完成預約，但未依時間到場接種。