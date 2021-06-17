南化公所於北寮北安宮前設接種站。（南化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎AZ疫苗85歲以上長輩接種第3天，台南南化區公所派專車至關山、玉山里接送4位長輩至北安宮前接種站施打疫苗，來回車程就要一個半小時，今日北安宮注射站共有北寮、玉山、關山里40人完成施打。

南化區長徐全立表示，關山里有10幾位85歲以上長輩，超過一半以上大多籍在人不在，原先調查有6位願意施打的長輩，因交通不便只有1位有家人願意接送出來打針，另一位臥病在床無法坐輪椅，因此變無意願施打，剩下4位全部同意統一由日照專車載出來。

今日日照專車7：45由南化公所出發至關山里接長輩，原訂4人要來施打的長輩，其中一位臨時變卦不願意出來，最後只接送關山里3位及玉山里1位長輩出來接種疫苗。

徐全立表示，後續如果開放75歲以上長輩接種，公所也會調查關山里長輩，若人數增加，非一車次可以處理的話，考慮直接安排至關山瑞峰國小在地施打，以及是否順便針對無法下床民眾入宅施打的評估，做最好的貼心安排。