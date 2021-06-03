美軍一架UH1直升機昨天晚間迫降在日本沖繩縣宇流麻市的離島津堅島上的農田裡；機上共有5人，皆未受傷，他們向警方表示，因直升機的發動機故障而迫降。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣警方昨天深夜11時接獲通報，表示有疑似美軍的直升機降落在津堅島農田裡。

警方前往現場查看，發現是隸屬於沖繩普天間基地的駐日美軍UH1直升機。機上共有5人，皆未受傷；他們告訴警方，因直升機的發動機故障，所以進行迫降。

降落地點離最近的住宅距離約120公尺，並未發現有造成當地居民傷亡或建物損害。

(中央社)