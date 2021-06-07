日本「沖繩電視」報導，在經歷當地政府和民眾長時間的阻擋後，駐防沖繩宮古島的陸上自衛隊終於得以在該島上儲存彈藥。該單位2019年於宮古島設立時，在居民抗議下，被迫在彈藥庫完工前先將重武器彈藥搬離該島；當時部分自衛官曾自嘲：「只能用迫擊砲的砲管毆打敵人了。」

根據報導，陸自CH-47直升機自九州起飛，將彈藥運送至航空自衛隊宮古島基地，再以卡車運送至3月31日才完工的陸自保良訓練場彈藥庫儲存。自衛隊表示，未來會加速包含防空飛彈、反艦飛彈等彈藥的運送速度，確保當地部隊的任務執行能力。

當天有數十名居民到場抗議，宮古島市長座喜味一幸也表示，雖然有要求提前公布詳細彈藥運送計畫，但自衛隊方面直到直升機即將降落前才與市政府聯絡，對此感到「非常遺憾」；不過防衛省沖繩防衛局重申，在保密考量下，部隊或彈藥運輸計畫不便對外詳細透露。

宮古警備隊於2019年4月7日正式成立，為普通科中隊（步兵連）；但該島戰力於2020年4月7日獲得加強，增加了配備12式陸基反艦飛彈的第302陸基反艦飛彈中隊，以及配備03式中程防空飛彈的第346高射中隊等單位，使這座距離釣魚台僅約200公里的島嶼，擁有不可小覷的火力。

不過在宮古警備隊成立時，當地政府曾以「對居民的說明不夠確實」為由，強迫陸自將迫砲、反戰車飛彈等彈藥搬離宮古島，要求須待專用彈藥庫完工後才能搬回。當時就有自衛官自嘲，稱若有人打上門來，「就只能用迫擊砲的砲管毆打敵人了」。

(中時新聞網)