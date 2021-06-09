空軍第四聯隊救護隊一架S-70C型直升機屆齡汰除，經民進黨立委邱志偉爭取，直升機已經由空軍官校以陸運方式，從嘉義第四聯隊空軍基地移運到岡山航空教育展示館陳列，是航教館中「最年輕」直升機。

由於目前航教館因應防疫並未開放，待疫情過後民眾將能目睹S-70C的英姿。航教館緊鄰岡山空軍基地，是亞洲第1座懸吊飛機博物館，館內陳列空軍建軍、剿共、對日抗戰、台海戰役等各個時期的飛機，以及共軍投誠來台的米格機等共51架飛機，完整呈現我國空軍的演進歷程。

邱志偉表示，航教館的館藏豐富，但主要都是定翼機，直升機的數量不多，因此建議空軍可以針對即將汰除的S-70C型直升機納入航教館陳展，豐富館藏，讓更多民眾認識S-70C，並了解救護隊聞聲救苦的慈航精神，以及S-70C參與台灣諸多急難救護的歷史。

航教館指出，因應展館空間限制，因此，主旋翼將不會安裝，其餘機身、尾旋翼將會維持原狀，讓S-70C能以趨近完整的風貌呈現於國人眼前。此架編號7009的S-70C曾參與過救護任務無數，包含到海拔超過3600公尺的雪山山難救護，以及蘭嶼外海的搜救任務等。

邱志偉說，每一架飛機及直昇機都是國家珍貴資產，也都有參與過許多攸關國家安全、偵察、運輸、救援等不同的任務，透過展示及解說，讓近代空軍歷史有更清晰的脈絡，未來陸軍還有海軍的退役直昇機，也應該納館典藏陳展，豐富航教館的館藏。

(中時 )